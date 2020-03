SportMediaset - Rebic-André Silva: ecco lo scambio giusto

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, Milan e Eintracht Francoforte sono entrambe molto soddisfatte dello scambio di prestiti che c'è stato in estate tra André Silva ed Ante Rebic. Il croato è diventato uno dei leader del Milan di Pioli, segnando 7 gol tra campionato e Coppa Italia, uno in meno del portoghese che, dopo la rete di ieri su rigore in Coppa di Germania contro il Werder Brema, è salito a quota 8 gol in questa stagione.