SportMediaset - Verso Inter-Milan: a sinistra ballottaggio Mandzukic-Rebic

Domani sera il Mian sarà impegnato contro l'Inter nel match valido per i quarti di Coppa Italia. Secondo SportMediaset, rispetto alla sfida di sabato contro l'Atalanta, ci saranno alcune novità nella formazione milanista, soprattutto in avanti: alle spalle di Ibrahimovic, infatti, ci saranno sicuramente Saelemaekers e Diaz, mentre a sinistra è forte la tentazione di dare subito una maglia da titolare a Mario Mandzukic che è in ballottaggio con Rebic.