Sradicata quercia Guernica donata a Bergamo da Athletic Bilbao, indignazione in città

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 22 GEN - Sta destando grande indignazione a Bergamo il furto della quercia di Guernica, piantata soltanto ieri al parco Goisis e donata dall'Athletic Bilbao come simbolo di amicizia e dei valori dello sport e della comunità. Nella notte la pianta è stata sradicata: "Abbiamo perso due volte", commenta l'assessore alle Politiche sociali Marcella Messina. La prima sconfitta è stata infatti quella sportiva, ieri sera dell'Atalanta contro l'Athletic Bilbao in Champions League: "È lo sport ed è così, spesso, anche la vita - prosegue Messina -. Il furto della pianta è stato incivile e inaccettabile, perché ne va del nostro essere bergamaschi e atalantini".

La quercia di Guernica era stata piantata ieri mattina al parco Goisis, proprio in occasione della sfida europea tra Atalanta e Athletic Bilbao. Un gesto carico di significato: l'albero di Gernika è infatti il simbolo del popolo e della nazione baschi. A offrire l'essenza era stata la Fondazione Athletic Club de Bilbao, come segno di fratellanza tra i popoli. (ANSA).