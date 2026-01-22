Pruzzo: "Dybala me lo terrei lì da parte. Facendo una scelta, la faccio per farlo giocare contro il Milan"

Roberto Pruzzo, ex attaccante, si è così espresso a Radio Radio su Roma-Milan: "Per la Roma in campionato la Juve è lì e dà l’impressione di poter svoltare. Non so se il quinto posto servirà per la Champions, quindi è importante vincere con quelle squadre lì e vincere finalmente uno scontro diretto. Devi giocarle al meglio entrambe, fare un turnover ma ragionato. Io Dybala per come l’ho visto domenica me lo terrei lì da parte. Facendo una scelta la faccio per quella col Milan"