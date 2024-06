Stasera gioca la Nazionale: Italia-Turchia a 11 giorni dall'esordio a Euro2024. Le probabili formazioni

Tutto pronto per il primo test della Nazionale in vista di Euro 2024. A Bologna contro la Turchia, l'Italia di Spalletti scenderà in campo dopo quattro giorni di allenamenti a Coverciano e lo farà utilizzando il 4-2-3-1. In porta spazio a Vicario, Mancini e Bastoni i due centrali con Di Lorenzo e Dimarco come terzini. Barella non è in campo coi compagni: ci sarà Cristante al fianco di Jorginho. Spalletti ha annunciato la presenza dal primo minuto di Retegui: alle sue spalle Orsolini e Chiesa, mentre per il ruolo di trequartista dovrebbe partire dall'inizio Pellegrini, in netto vantaggio nel ballottaggio con Folorunsho.

La probabile formazione degli azzurri

Italia (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Le parole in conferenza stampa del ct Spalletti

"Le sensazioni sono buonissime, ho visto lavorare la squadra in maniera molto seria e attenta, abbiamo creato il pieno delle possibilità e attenzioni. C'è stata roba una dopo l'altra di continuo e loro l'hanno sviluppata bene. Non si può dire di poter inserire il pilota automatico ma siamo sulla strada buona".

Cosa vuole vedere in campo?

"Che pian piano si va avanti col lavoro. Non sarà facile andare a scegliere chi lasciare a casa, non è stato facile nemmeno lasciare a casa qualcuno. Ma per me non è solo la partita, noi abbiamo un modo di allenarci per cui sul campo facciamo cose situazionali. Noi la partitina sette contro sette la facciamo nel riscaldamento, poi l'allenamento viene sviluppato nei ruoli fermandoli nei tempi più corretti ma creando pur sempre situazioni vere. Poi la partita ha qualcosa in più, è vero, ma è il lavoro che ti determina come affronterai la partita, è durante il lavoro che fai vedere quella che sarà la risposta in partita".