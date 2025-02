Stasera il debutto della versione black del nuovo fourth kit rossonero

AC Milan, PUMA e Off-White hanno presentato il fourth kit AC Milan x Off-White 2025, una fusione perfetta tra calcio, moda e innovazione.

Il nuovo kit, splendidamente progettato da PUMA e Off White, è disponibile in due colourway differenti, entrambe realizzate con i colori della bandiera panafricana per celebrare la black excellence e richiamare i concetti di unità e progresso. La prima versione è caratterizzata da una base black che sfuma in un power green nella parte inferiore della maglia, con loghi sizzle yellow e dettagli red sul colletto black e sui polsini. La versione alternative presenta una base red che sfuma in un colore power green con il crest AC Milan monocromatico e colletto e polsini con dettagli sizzle yellow.

Il kit AC Milan x Off-White farà il suo debutto in campo quando il Milan affronterà l'Hellas Verona in Serie A il 15 febbraio, con i giocatori di movimento che indosseranno la versione black e il portiere quella red. La versione red sarà poi indossata dai giocatori di movimento contro la Lazio, mentre il portiere indosserà la versione black, mettendo in mostra entrambe le colorway in queste due partite. Anche la squadra femminile indosserà il nuovo Fourth kit in una partita ancora da definire - le giocatrici di movimento indosseranno la versione alternative, mentre il portiere vestirà la versione nera.