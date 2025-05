Stasera passerella finale per tanti di loro: da Conceiçao a Florenzi, passando per Jovic fino ad arrivare a Theo (?)

Oggi non sarà solo l'ultima partita di campionato per il Milan, anche l'ultima per tanti calciatori che lasceranno il Club rossonero dopo appena un anno o dopo diversi di onorato servizio. In un clima di contestazione (pacifica) e insoddisfazione ci sarà infatti la passerella finale per Sergio Conceiçao, che dopo la Supercoppa Italia vinta, e la finale di Coppa Italia persa, saluta e lascia il Diavolo in una posizione di classifica che delude in primis lui oltre che i tifosi.

Oltre all'allenatore quella di stasera dovrebbe essere l'ultima partita con il Milan anche per i giocatori attualmente in prestito, come Riccardo Sottil, Joao Felix, Kyle Walker e Tammy Abraham, ma anche per quelli a scadenza di contratto come Alessandro Florenzi e Luka Jovic. Insieme a loro anche verosimilmente Theo Hernandez e Tijjani Reijdners, i due indiziati principali a lasciare il Milan anche a fronte del segno rosso a bilancio che è stato registrato in questa stagione.