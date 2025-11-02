Stramaccioni: "Milan terzo incomodo per lo scudetto, oggi aveva fuori mezza squadra"

Andrea Stramaccioni, nel post partita di Milan-Roma, parla delle chance scudetto del Milan come terza squadra dopo Inter e Napoli. Le sue considerazioni:

Il Milan è il terzo incomodo per lo scudetto? “Sì, perché reagire a quei 35 minuti iniziali della Roma non è facile calcisticamente. Poi al Milan mancavano 5 giocatori, mezza squadra. Quindi sì, è il terzo incomodo”