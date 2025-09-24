Stramaccioni sul Milan: "Allegri senza coppe può avere giocatori più freschi"

Andrea Stramaccioni ha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo un bilancio sulla Serie A e le possibili pretendenti allo scudetto, parlando così del Milan di Massimiliano Allegri: "Non dimentichiamo Allegri e il suo Milan, senza coppe e libero di lavorare e avere giocatori più freschi come proprio il Napoli nella scorsa stagione.