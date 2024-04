Stringara: "Se Zirkzee non dovesse restare al Bologna, lo vedrei bene al Milan"

vedi letture

Durante il TMW News è intervenuto Paolo Stringara che grande ex rossoblù ha parlato della stagione eccezionale degli emiliani. "Spero continui così, giocando bene e facendo risultati anche se c'è ancora tanta strada percorrere. Domenica c'è il Frosinone con cui ancora una volta la squadra dovrà dimostrare di essere matura, giocando con attenzione. Ma tutti sanno a Bologna di quale occasione stiamo parlando e di sicuro non faranno un errore così banale, sottovalutando l'avversario".

Capitolo Zirkzee: si parla di un suo trasferimento al Milan per 50 milioni più Saelemaekers...

"Quest'anno l'olandese è stato la gran sorpresa, in tanti dopo la partenza di Arnautovic pensavano di essere scoperti nel ruolo. E invece questo ragazzo è esploso, diverte, fa gol e manda in rete i compagni. E al primo anno che fa molto bene e se dovesse partire si troverebbe a misurarsi in una piazza importante e sarà dunque da valutare. Però è uno che diverte, che inventa, che mette la ciliegina sulla torta".

Il Milan potrebbe essere una soluzione giusta per lui?

"Se non dovesse restare al Bologna, lo vedrei bene al Milan perché una squadra giusta per lui, è propositiva ed ha un allenatore, Pioli, che vuol arrivare al risultato tramite il gioco, proprio come Thiago Motta. Certo, mi piacerebbe continuare a vederlo con la maglia rossoblù".