Stylsvig (CRO Milan): "Noi e Emirates condividiamo valori ed ambizioni, 15 anni di rapporti per pianificare insieme il futuro"

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, è intervenuto su Linkedin e ha fatto il punto sul viaggio a Dubai degli esponenti rossoneri: "Siamo tornati da Dubai, dove la delegazione del Milan composta da me, il direttore tecnico Paolo Maldini, il direttore delle sponsorizzazioni Maikel Oettle e il direttore commerciale Alessandro Zissis Bernacchi ha avuto l'opportunità di visitare una regione che è stata tradizionalmente vicinissima al Milan e che ha un'importante base di tifosi rossoneri.

Come parte del viaggio, abbiamo visitato il quartier generale di Emirates Group e abbiamo incontrato Sir Tim Clark, presidente di Emirates. E' stata un'opportunità fantastica per il Milan di incontrare di persona un partner longevo e di valore come Emirates, che è in viaggio con noi dal 2007 e lo scorso anno ha esteso il supporto al Club fino alla fine della stagione 2022/23. Una partnership di successo tra due brand di livello con ambizioni globali, sostenute da valori condivisi, che può contare su quasi 15 anni di rapporti per pianificare il futuro insieme".