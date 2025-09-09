Su FC 26 una squadra di soli Ibrahimovic: ecco la Zlatan FC
Su FC 26, nuova edizione del famosissimo gioco calcistico di EA Sports (in passato FIFA, ndr), il testimonial d'eccezione è proprio Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, Senior Advisor di RedBird nel Milan, sarà disponibile nella modalità Ultimate Team come "Icon" (leggenda, ndr) ma non solo: sfruttando la sua proverbiale megalomania, sempre tra il serio ed il faceto, EA Sports ha creato la Zlatan FC, una squadra composta da soli Ibrahimovic (sì, anche l'allenatore) che sarà possibile utilizzare in modalità "Calcio d'inizio".
Nel gioco però non ci sarà nessun riferimento ufficiale al Milan, visto che il club rossonero ha un accordo esclusivo con il gioco free to play di Konami, eFootball.
