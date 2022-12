Suarez piange: l'Uruguay batte il Ghana, ma viene eliminato dal Mondiale

MilanNews.it

Nessuna rivincita per il Ghana, anzi... Una nuova beffa! Gli africani, reduci dall'eliminazione nel Mondiale 2010 per colpa di un rigore fallito al 120esimo contro l'Uruguay, vedono svanire il sogno ottavi a causa di un altro rigore sbagliato e della sconfitta per 2-0 contro la Celeste: decisiva la doppietta di De Arrascaeta. Uruguay, però non qualificato agli ottavi a causa della vittoria della Corea del Sud contro il Portogallo. Lacrime a fine partita per Luis Suarez, all'ultima apparizione internazionale con la Celeste.