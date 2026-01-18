Super Rabiot, Teotino: "Adrien è più determinante di Modric"
Intervenuto così a Sky Sport, il noto giornalista Gianfranco Teotino ha commentato il rendimento straordinario di Adrien Rabiot in questa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni sul francese rossonero:
"Secondo me questo Rabiot è ancora più determinante di Modric. Il francese ha una presenza in campo impressionante, sia nei confronti dei compagni sia degli avversari, ti sovrasta fisicamente ovunque. In questo momento insieme a Mike Maignan, Rabiot è il giocatore più determinante del Milan".
DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: domenica 18 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
MILAN – LECCE h. 20.45
ZUFFERLI
CECCON – LAUDATO
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
Quagliarella vota Leao: "Allegri fa bene a metterlo prima punta, Rafa dentro la partita è spesso decisivo"
Il Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campionidi Andrea Longoni
Le più lette
2 Pellegatti: "Per le commissioni a Maignan, se me ne chiedesse 5 io gli direi no guardi glie ne dò 10"
Primo Piano
Tare a DAZN: "Rinnovo Maignan? A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
