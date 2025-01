Supercoppa Italiana, Juventus-Milan 1-2: Pulisic eletto MVP del match

vedi letture

Chris è tornato, e quando c'è si sente. Dopo quasi un mese di assenza (mancava da Atalanta-Milan del 6 dicembre scorso), Pulisic è tornato giusto in tempo: titolare contro la Juventus in Semifinale di Supercoppa Italiana, è stato nuovamente decisivo con un rigore procurato e trasformato, che ha di fatto rivoluzionato la partita.

Il conto dei suoi gol stagionali sale a 9: 5 in Serie A, 3 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana, più altri 3 in nazionale USA. Quando c'è si sente, dicevamo, e sa sempre essere decisivo. Al rientro dall'infortunio, ha trovato ritmo specialmente nel secondo tempo, quando la squadra è salita di tono, ed è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti. Davanti a Musah e Thiaw, Pulisic è l'MVP di Juventus-Milan.

Nel momento di maggior sforzo difensivo della squadra, una volta raggiunto il vantaggio con l'autorete di Gatti, Chris si è sacrificato anche in fase di contenimento, spendendo un giallo per fermare la ripartenza di Yıldız. Abnegazione, sacrificio e intelligenza al servizio della squadra.

Ha calciato il rigore in maniera inusuale, di potenza e piegando le mani di Di Gregorio, che nell'agosto del 2023 gli aveva respinto un penalty (poi ribattuto in rete dallo stesso Chris) durante la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Questa volta, per fortuna, il rigore è entrato e la partita è cambiata, regalandoci la Finale.