Suso svela: "Chiesi a Galliani di anticipare il mio passaggio al Milan"

Intervistato da Sky Sport per "I Signori della Serie A", Suso ha parlato del suo trasferimento al Milan: "Quando sono tornato a Liverpool per cominciare la preparazione, io lo sentivo che qualcosa era cambiato e avevo capito che non mi avrebbero rinnovato il contratto. In una partita di Champions in cui dovevo giocare titolare, mi feci male nel riscaldamento calciando in porta, sentendo un dolore incredibile all'adduttore. Avevo bisogno di operarmi e dovetti stare fermo 3 mesi. Mancavano 6 mesi per arrivare alla scadenza del contratto. Mi chiamò il mio procuratore e mi disse che c'era l'opzione di andare al Milan a fine anno. Gli risposi che mi sarebbe piaciuto molto, perché lo ritenevo un altro club molto grande e con molta storia. L'idea di aspettare fino a giugno, però, non mi piaceva. Sono venuto qua a Milano a fare le visite mediche e poi ho incontrato Galliani e gli ho detto: 'Io non vorrei tornare a Liverpool e vorrei stare qua al Milan'. A quel punto Galliani mi disse: 'Ok, stai tranquillo'. Il giorno dopo mi chiamò il mio procuratore dicendomi che Galliani aveva fatto tutto e quindi, se avessi voluto, avrei potuto andare al Milan".