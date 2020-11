Svezia, incontro fra Ibra e il CT Andersson: segnali positivi per il ritorno in nazionale di Zlatan

Stando a quanto riportato da svenskfotboll.se, nella serata di ieri sera il ct della Svezia Janne Andersson e il segretario generale della federcalcio svedese Håkan Sjöstrand si sono recati a Milano per parlare con Zlatan Ibrahimovic di un suo possibile ritorno in nazionale. L'incontro è avvenuto oggi e a quanto pare è stato proficuo. Il ct Andersson ha dichiarato: "Dopo che Zlatan ha aperto al ritorno in nazionale è sembrato importante e giusto incontrarsi per discuterne il prima possibile. Sono contento che ci siamo riusciti a vederci così preso. L'incontro è stato molto positivo, siamo d'accordo sul fatto che continueremo il dialogo nei prossimi mesi". Il prossimo raduno della nazionale svedese è previsto per marzo 2021.