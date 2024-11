Svizzera-Serbia, chance dal 1' per Okafor: le formazioni

vedi letture

Con un solo punto di distacco tra loro, Svizzera e Serbia si sfideranno in un match decisivo per evitare la retrocessione in Lega B della UEFA Nations League. Così, questa sera, lo St. Jakob-Park di Basilea sarà teatro di una partita cruciale per entrambe le squadre.

La Svizzera ha finalmente mosso la classifica del Gruppo 4, strappando un incoraggiante 2-2 contro la Danimarca allo St. Jakob-Park. Ora, la squadra di Murat Yakin spera di sfruttare il fattore campo per conquistare i tre punti contro la Serbia e rimanere in Lega A. Da qui la scelta di puntare dal primo minuto sul rossonero Okafor. Dall’altra parte, la Serbia arriva a questa sfida con tre punti in più rispetto alla Svizzera, ma reduce da una pesante sconfitta per 3-0 subita contro la Spagna a metà ottobre. Non ci saranno i milanisti Pavlovic (squalificato) e Jovic, rimasto ad allenarsi a Belgrado col permesso del Milan e della Nazionale serba.

Le formazioni di Svizzera-Serbia

Svizzera (3-4-2-1): Kobel; Comert, Amenda, Rodriguez; Fernandes, Freuler, Xhaka, Rieder; Okafor, Amdouni; Embolo. Allenatore: Yakin.

Serbia (3-5-1-1): Petrovic; Veljkovic, Milenkovic, Babic, Zivkovic, Maksimovic; Ilic, Mitrovic; Gudelj, Terzic; Samardzic; Vlahovic. Allenatore: Stojkovic.

La Svizzera punta su Okafor.