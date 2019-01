Tanti auguri a Montolivo e Castillejo!

Settima stagione in rossonero e settimo compleanno con la maglia del Milan: oggi, 18 gennaio 2019, Montolivo spegne 34 candeline. Arrivato a maggio 2012, finora ha collezionato più di 150 presenze totali (11 in Champions League) e segnato 10 gol. Del Milan è stato anche capitano, vincendo e alzando sotto il cielo di Doha una Supercoppa Italiana. Nella Nazionale azzurra, poi, ha giocato Mondiali ed Europei. Un centrocampista esperto e pronto a festeggiare un anno in più: tanti auguri Riccardo!

È arrivato quasi a fine estate ed è stato uno degli ultimi acquisti del calciomercato estivo, ora è una risorsa preziosa per l'attacco rossonero. Castillejo, alla sua prima stagione al Milan, ha già ricoperto tutti i ruoli: esterno destro, sinistro, seconda punta e anche falso nove. Un giocatore di qualità e velocità, di spinta e dribbling. Oggi, 18 gennaio 2019, Samuel festeggia 24 anni! Nel 2018/19 ha già totalizzato 22 presenze - 16 in Serie A, 4 in Europa League, una in TIM Cup e una in Supercoppa italiana - e segnato due gol. In campionato ha realizzato la prima rete in trasferta al Sassuolo e il primo gol (bellissimo) a San Siro alla SPAL, proprio agli sgoccioli del 2018. Sempre a disposizione, titolare e dalla panchina, dando sempre tutto in campo. Tanti auguri rossoneri Samu!