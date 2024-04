Tanti auguri a Ricardo Kakà: il fenomeno brasiliano compie 42 anni

Oggi è il compleanno di Ricardo Kakà: il brasiliano compie 42 anni. Superfluo dire quanto sia stato sontuoso come calciatore, e quanto abbia contribuito a rendere ancora più gloriosa la storia del Milan. L'amore di Kakà con il Milan nasce nel 2003, quando Galliani lo portò a Milano dal San Paolo, in Brasile. Fino al 2009 fece la storia, vincendo 1 Supercoppa Europea (2007), 1 Scudetto (2004), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Champions League (2007), 1 Mondiale per Club (2007), 1 Pallone d'Oro (2007), 1 FIFA World Player (2007), 1 Oscar del Calcio A.I.C. (2007).

Partito alla volta di Madrid, sponda Blancos, nell'estate 2009, Kakà tornò in rossonero nel 2013 per un'ultima stagione in quella che lui stesso ha definito casa sua.