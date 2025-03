Tardelli: "Consiglierei a Simone Inzaghi di parlare con Pippo prima del Bayern, lui sa come fargli male"

Sulle pagine de La Stampa è possibile leggere un editoriale a firma dell'ex calciatore Marco Tardelli. Questo il suo commento riguardo alla stagione di Simone Inzaghi: "In una annata punteggiata da infortuni importanti e da un’infinità di partite da giocare, Simone Inzaghi ha dimostrato una grandissima capacità gestionale, arrivando, come dimostrano le partite di Champions, ad una condizione fisica e mentale di alcuni giocatori molto importanti quasi perfetta. È tornato Thuram, è tornato Calhanoglu e si è rivista l’Inter che abbiamo conosciuto in questi anni. Un’Inter che a livello internazionale ha sbalordito fino ad ora, con 2 gol subiti e 10 fatti a dimostrazione di una solidità difensiva che a volte viene meno a livello nazionale. Consiglierei a Simone di preparare l’incontro con il Bayern di Monaco confrontandosi con il fratello Filippo, cercando di capire come ha fatto in cinque partite contro il Bayern Monaco a segnare ben sei gol.

Ma intanto prima della Champions si troverà ad affrontare nella prossima giornata di campionato una partita che potrebbe davvero cambiare il cammino della squadra in maniera drastica. Una sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini potrebbe diventare un peso psicologicamente insopportabile per il prosieguo del torneo. La Dea non è più una sorpresa provinciale, ma un gruppo di giocatori che hanno capito cosa pretende il loro allenatore, che amano e dal quale accettano ogni appunto, anche quando esagera nelle dichiarazioni. Un lungo percorso da parte del club ma ne è certamente valsa la pena. Il Presidente Percassi è un esempio di come deve essere gestita una società di calcio".