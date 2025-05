Tare è il nuovo Ds del Milan: il racconto della sua prima giornata

Ieri la prima giornata di Igli Tare come direttore sportivo del Milan. Il neo dirigente rossonero è uscito verso le ore 21 dalla sede rossonera in via Aldo Rossi dove ha vissuto le sue prime ore di lavoro e dove ha preso possesso del suo nuovo ufficio. Tare era arrivato intorno alle 16 a Casa Milan e nel pomeriggio è stato subito operativo con due incontri: uno con il Ds Ghisolfi della Roma per il futuro di Saelemaekers, l'altro con l'agente Beppe Riso in cui si è parlato anche di Francesco Camarda. La priorità dei suoi primi giorni di lavoro sarà mettere sotto contratto un allenatore credibile al più presto.

Questa la prima parte del comunicato rossonero: "AC Milan comunica di avere affidato il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Igli Tare, che riporterà all'Amministratore Delegato del Club, Giorgio Furlani.

Nato a Valona (Albania) il 25 luglio 1973, Tare ha maturato una lunga esperienza nel calcio professionistico italiano, vestendo le maglie di Brescia, Bologna e Lazio. Al termine della carriera da calciatore, si è affermato come dirigente di alto profilo, ricoprendo per oltre quindici anni il ruolo di Direttore Sportivo della S.S. Lazio e contribuendo ai recenti successi del Club biancoceleste, tra cui tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane".