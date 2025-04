Tare-Milan, momento caldo ma non ancora decisivo: all'appuntamento di oggi seguirà un altro faccia a faccia con Cardinale

Come riportato anche in precedenza, oggi è una giornata molto importante (ma non ancora decisiva) per quanto riguarda il discorso legato al nuovo Direttore Sportivo nel Milan. Proprio in queste ore, l'ad rossonero Giorgio Furlani è in viaggio direzione Roma, per parlare con Igli Tare, ex ds della Lazio, ad oggi nome caldissimo per la prossima stagione dei rossoneri.

Una giornata importante, ma non ancora decisiva. Non saranno queste le ore cruciali per il futuro di Tare al Milan, ma saranno in programma prossimamente nuovi incontri tra la dirigenza rossonera e l'ex dirigente della Lazio. infatti, all'appuntamento di oggi seguirà un altro faccia a faccia con Cardinale. Ore calde sì, ma non ancora decisive, riporta Gazzetta.it

LE PLUSVALENZE DI TARE: DA BIGLIA A CANDREVA

Vediamo pertanto quali sono le 10 migliori plusvalenze della sua gestione, prendendo in considerazione solamente i giocatori da lui acquistati.

ETRIT BERISHA

Acquisto che può passare in sordina, ma grande affare di mercato perché Tare pesca il portiere dal campionato svedese, pagando 400mila euro il Kalmar. Nonostante non sia un titolare nei suoi tre anni di Lazio, riesce ad essere ceduto all'Atalanta per circa 6.5 milioni tra prestito oneroso del 2016 e riscatto nel 2017.

LUCAS BIGLIA

La Lazio lo acquista nell'estate del 2013, pagando 8.4 milioni all'Anderlecht. Si impone come uno dei playmaker più forti della Serie A e nel 2017, a un anno dalla scadenza del contratto, il capolavoro: ceduto al Milan per 17 milioni più 3 di bonus. Quasi tutti di plusvalenza, che verranno reinvestiti solo parzialmente in Lucas Leiva, con grandi risultati.

ANTONIO CANDREVA

Arriva nel gennaio del 2012 in prestito oneroso dall'Udinese per 500mila euro, riscattato per altri 8.2 milioni nell'estate del 2013. In biancoceleste si esalta e rientra nel giro della Nazionale. Tre anni, 45 reti e 192 presenze dopo, la Lazio lo cede a una cifra quasi triplicata: 22 milioni.