Tare: “Nkunku il 72% della sua carriera l’ha giocato da prima punta. Gimenez ha fiducia della società"

Igli Tare, DS rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Roma. Queste le sue parole:

Oggi c’è Nkunku da prima punta con Leao…

“Nkunku il 72% della sua carriera l’ha giocato da prima punta. È una punta un po’ particolare, lo sa fare bene, sa giocare anche spalle alla porta. Per la prima volta gioca con Leao, in allenamento hanno fatto vedere di saper combinare insieme però vediamo adesso. Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose”.