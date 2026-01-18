Tare sulla situazione di Camarda: "A fine partite vedremo. C'è buon senso da entrambe le parti"

Oggi alle 21:48News
di Lorenzo De Angelis

Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Lecce. Queste le parole del DS rossonero:

Sticchi Damiani dice che per loro su Camarda non cambia nulla. La vostra posizione?

“Ne parleremo con loro dopo la partita. C’è buon senso da tutte e due le parti, a fine partita vedremo cosa fare”.

Sul mercato cercherete un difensore centrale?

“Inutile ripetermi. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo”.