Tassotti su Gila: "In campo si sente: è dinamico, svelto. In più, è duttile"

Mauro Tassotti ha parlato in toni positivi del nuovo acquisto rossonero Mario Gila, elencandone le importanti qualità per il Milan

Una delle note senz'altro positive dell'inizio di stagione del Milan è il difensore spagnolo Mario Gila, nuovo acquisto dell'estate rossonera che ha dato alla difesa rossonera quella freschezza e aggressività che mancava. Un giocatore dalle caratteristiche ideali anche per il tecnico milanista Ruben Amorim che infatti lo ha elevato subito a titolare inamovibile della squadra, nonostante qualche acciacco lo abbia debilitato nei finali di partite. Da difensore a difensore, l'ex rossonero Mauro Tassotti oggi ne ha parlato davvero molto bene in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

MILAN, GILA IN CAMPO SI SENTE

Il giudizio di Mauro Tassotti su Mario Gila: "Gila ha avuto un gran bell'impatto, aveva già fatto vedere di che pasta fosse fatto: in campo si sente. In realtà un difensore per emergere ha meno bisogno di tempo e per conoscere i meccanismi, ha meno bisogno del supporto della squadra per mettere in mostra le sue qualità. A differenza per esempio di Moreira e Ramos a cui necessariamente serve il supporto del gioco. Tornando a Gila: è dinamico, svelto, ottimo nei recuperi. La linea alta richiede giocatori veloci e lui lo è. In più, è duttile: può giocare a tre o a quattro, se il Milan cambierà. E si abbina bene a un giocatore forte fisicamente come Pavlovic e a un ragionatore come De Winter"