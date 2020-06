Tavecchio: "Fondamentale ripartenza della Serie A per sponsor e broadcaster televisivi"

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: “Era fondamentale che il campionato ricominciasse, lo dico per gli sponsor ma anche per i broadcaster televisivi. Sarebbe stata una vera tragedia altrimenti per tutto il movimento. Lo scudetto? L’Inter ha rallentato col pareggio contro il Sassuolo, la Lazio ha perso e quindi la Juve ha aumentato il vantaggio. I cinque cambi? Sono favorevole in questo periodo che naturalmente è unico nel suo genere. La questione stipendi? Non dipende dalla Federazione, è una questione dei club e delle Leghe”.