Teotino difende Estupinan: "Giocatore sottovalutato, ha energia e corsa"

Gianfranco Teotino, giornalista e direttore editoriale ha parlato così a Sky Sport nel pre partita di Milan-Lecce, in campo questa sera a San Siro alle 20.45. Fra i tanti temi toccati, spicca quello su Pervis Estupinan. Le parole, forse un po' a sorpresa di Teotino sull'esterno ecuadoregno del Milan:

"Sinceramente? A me piace Estupinan, sono sincero. Sì, perchè il ragazzo ha tanta energia e corsa, credo sia è un giocatore che sottovalutiamo un po' troppo perchè ha commesso degli errori, ma è un nazionale sudamericano, ha giocato grandi competizioni e anche in Premier. Per me è un giocatore forte".