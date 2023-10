Terzo giorno di riposo per il Milan: nessun allenamento a Milanello

Dopo le quattro vittorie nelle ultime quattro partite di campionato, il Milan tornerà in campo il prossimo 22 ottobre contro la Juventus al termine della sosta per le nazionali. Stefano Pioli ha, dunque, concesso alcuni giorno di riposo ai suoi ragazzi: oggi non ci sarà alcun allenamento a Milanello. La ripresa avverrà giovedì.