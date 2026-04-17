Pastore sul calcio europeo: “L’errore fa parte del gioco, In italia invece nessuna rischia per non sbagliare”

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Nel corso della puntata di Lascia raddoppia, format di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la partita tra Bayern Monaco e Real Madrid e ha parlato di un aspetto fondamentale, quello dell'errore tecnico che in Europa viene considerato parte del gioco. Questo, secondo Pastore, porta alla spettacolarizzazione delle partite, cosa che invece non accade in Italia. Queste le sue parole:

"Il ritmo, l'intensità, la qualità delle giocate portano anche a degli errori durante la partita perché senza errori le gare finirebbero tutte 0-0. Questo sottolinea che gli errori nel calcio di altissimo livello, quello di cui non fa parte il calcio italiano, sono accettati, fanno parte del gioco. Invece di terrorizzarsi da soli profetizzando partite in cui gli errori devono essere ridotti al minimo e quindi si va avanti a passaggetti, a nessuno che si prende rischi, lì invece l'errore viene sollecitato. Quindi se prendo gol al primo minuto non faccio una piega e vado avanti".