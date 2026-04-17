Cosa mina il valore della Serie A? Il Ceo di Dazn Italy: "Pirateria sottovalutata: non permette di crescere"

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In vista del Mondiale 2026 che si giocherà quest'estate tra Canada, Stati Uniti e Messico e sarà trasmesso tutto in diretta su Dazn, il Ceo italiano della piattaforma sportiva di streaming Stefano Azzi è stato intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di questa grande evento ma anche dei grandi temi legati ai diritti tv, alla pirateria e in generale alla salute del calcio italiano che vive uno dei suoi periodi più bui, se non il più nero di tutti.

Le parole di Stefano Azzi su cosa mina il valore della Serie A: "Il tema della pirateria è sottovalutato e non permette al calcio di crescere a tutti i livelli, anche come investimenti. In Italia è un problema molto culturale e diffuso: in alcune fasce della popolazione è considerata una marachella che quasi si racconta. E invece è un reato che fa male al sistema e mina la sostenibilità del nostro pallone. Serie A gratis? La Serie A in tv non è mai stata gratis perché per vedere poche partite trasmesse sulla Rai c’era bisogno del canone. E poi i biglietti per entrare allo stadio non sono gratis e le maglie delle squadre non sono distribuite gratuitamente ma vendute. Senza i diritti tv i ricavi dei club si ridurrebbero e la pubblicità non compenserebbe. Il pallone è un prodotto premium da sempre e il suo valore va preservato"