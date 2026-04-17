Milan, Juve, Como, Roma: tutti gli impegni della volata Champions League
Dando per assodato che sia Inter che Napoli conquisteranno il pass Champions League per la prossima stagione, rimangono solamente ancora due spot aperti per l'Europa che conta. Al momento sarebbero dentro Milan e Juventus, rispettivamente terza e quarta con tre punti a separarli: non si possono, però, dare per morti nè il Como, nè la Roma. I Lariani distano 4 punti dal Diavolo, mentre per i giallorossi il distacco è di sei punti complessivi. Le ultime sei giornate, anche con qualche scontro diretto di mezzo, saranno decisive per stabilire chi si guadagnerà il palcoscenico più importante.
Di seguito analizziamo nel dettaglio il calendario delle quattro contendenti per gli ultimi due posti Champions.
MILAN, 63 punti
Hellas Verona-MILAN
MILAN-Juventus
Sassuolo-MILAN
MILAN-Atalanta
Genoa-MILAN
MILAN-Cagliari
JUVENTUS, 60 punti
Juventus-Bologna
MILAN-Juventus
Juventus-Hellas Verona
Lecce-Juventus
Juventus-Fiorentina
Torino-Fiorentina
COMO, 59 punti
Sassuolo-Como
Genoa-Como
Como-Napoli
Hellas Verona-Como
Como-Parma
Cremonese-Como
ROMA, 57 punti
Roma-Atalanta
Bologna-Roma
Roma-Fiorentina
Parma-Roma
Roma-Lazio
Hellas Verona-Roma
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