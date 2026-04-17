Milan, Juve, Como, Roma: tutti gli impegni della volata Champions League

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Dando per assodato che sia Inter che Napoli conquisteranno il pass Champions League per la prossima stagione, rimangono solamente ancora due spot aperti per l'Europa che conta. Al momento sarebbero dentro Milan e Juventus, rispettivamente terza e quarta con tre punti a separarli: non si possono, però, dare per morti nè il Como, nè la Roma. I Lariani distano 4 punti dal Diavolo, mentre per i giallorossi il distacco è di sei punti complessivi. Le ultime sei giornate, anche con qualche scontro diretto di mezzo, saranno decisive per stabilire chi si guadagnerà il palcoscenico più importante.

Di seguito analizziamo nel dettaglio il calendario delle quattro contendenti per gli ultimi due posti Champions.

MILAN, 63 punti

Hellas Verona-MILAN

MILAN-Juventus

Sassuolo-MILAN

MILAN-Atalanta

Genoa-MILAN

MILAN-Cagliari

JUVENTUS, 60 punti

Juventus-Bologna

MILAN-Juventus

Juventus-Hellas Verona

Lecce-Juventus

Juventus-Fiorentina

Torino-Fiorentina

COMO, 59 punti

Sassuolo-Como

Genoa-Como

Como-Napoli

Hellas Verona-Como

Como-Parma

Cremonese-Como

ROMA, 57 punti

Roma-Atalanta

Bologna-Roma

Roma-Fiorentina

Parma-Roma

Roma-Lazio

Hellas Verona-Roma