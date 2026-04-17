Questa sera torna la Serie A, Como e Inter in campo: il programma
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Dopo i tre giorni di coppe europee, questa sera riparte la Serie A con la 33° giornata. In campo scenderanno, in ordine, Sassuolo-Como e Inter Cagliari. I lariani saranno ospiti dei neroverdi alle ore 18:30 al Mapei Stadium, partita fondamentale per Fabregas e i suoi per restare in scia al quarto posto. Il Sassuolo, in gran forma, dovrà fare a meno della punta di diamante Berardi vista l'espulsione nel match recente contro il Genoa. Per i nerazzurri invece sarà la volta del Cagliari che proverà a strappare almeno un punto per consolidare la salvezza.
33° GIORNATA DI SERIE A, PROGRAMMA DI OGGI
Ore 18:30 - SASSUOLO - COMO, DAZN
Ore 20:45 - INTER - CAGLIARI, DAZN/SKY
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