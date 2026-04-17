Serie A, questa sera parte la 33ª giornata: il programma completo

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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna

Questa sera Sassuolo-Como e Inter-Cagliari daranno il via alla 33° giornata di Serie A. Di seguito il programma completo:

VENERDì 17 APRILE
Sassuolo-Como 18.30 - DAZN
Inter-Cagliari 20.45 - DAZN/SKY

SABATO 18 APRILE
Udinese-Parma 15.00 DAZN
Napoli-Lazio 18.00 DAZN
Roma-Atalanta 20.45 DAZN/SKY

DOMENICA 19 APRILE
Cremonese-Torino 12.30 DAZN
Verona-Milan 15.00 DAZN
Pisa-Genoa 18.00 DAZN/SKY
Juventus-Bologna 20.45 DAZN

LUNEDI' 20 APRILE
Lecce-Fiorentina 20.45 DAZN/SKY