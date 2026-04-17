Volata Champions, Di Livio: "Da capire che percorso farà il Milan"

vedi letture

In queste ultime sei giornate di campionato di Serie A Enilive, la lotta per gli ultimi due posti Champions League, considerando quelli dell'Inter e del Napoli come già blindati, entra nel vivo. A commentare quello che sarà l'esito di questa volata finale con almeno quattro se non cinque squadre coinvolte, è stato l'ex calciatore Angelo Di Livio che è stato intervistato sulle colonne de Il Tempo questa mattina. Le sue dichiarazioni.

Il pensiero di Di Livio sulla lotta Champions: "La Roma ha poche chance ma deve sfruttarle. E un momento particolare, sta continuando a perdere giocatori per gli infortuni. I calciatori però, al di là del momento difficile che ormai è stato reso pubblico, devono pensare a loro. C'è da capire che tipo di percorso farà il Milan da ora in poi, si potrebbe aprire un altro spiraglio. In questo momento credo che la Juve sia leggermente favorita rispetto al Como. Vive di entusiasmo soprattutto dopo i rinnovi di Spalletti e Locatelli. Se il Milan non dovesse precipitare vedo i bianconeri favoriti. Anche a Torino banno passato momenti delicati, come la Roma adesso. Cambiamenti in dirigenza, acquisti sbagliati, poi però è arrivato un allenatore che ha ricompattato l'ambiente. Mi auguro che possa accadere anche alla Roma. Il sole deve uscire per forza. Le persone intelligenti fanno un passo indietro, Ranieri è un uomo amabile, straordinario ma si deve togliere i panni da allenatore e vestire quelli del dirigente. Il dirigente non alimenta il fuoco, lo spegne"