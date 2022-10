Theo torna ad allenarsi in gruppo: le immagini da Milanello

MilanNews.it

Nel giorno del suo compleanno, Theo Hernandez torna ad allenarsi in gruppo. Il terzino francese, infortunatosi con il Napoli a causa di uno stiramento al lungo adduttore, sarà a disposizione di mister Pioli per la gara con la Juve. Queste le immagini del classe '97 oggi in allenamento: