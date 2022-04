Times - Super League, la UEFA se vuole può ancora punire Real Madrid, Barcellona e Juventus

Stando a quanto riferito da Tariq Panja, giornalista del NY Times, ci sarebbero novità per quel che riguarda la Super League. Sul suo profilo Twitter, Panja scrive: “Importante sviluppo nel caso della Super League. Un nuovo giudice del tribunale di Madrid ha revocato l'ingiunzione imposta alla UEFA dal suo predecessore, il che significa che la UEFA, se vuole ancora, può punire Real Madrid, Barcellona e Juventus per aver tentato, come detto dal presidente UEFA, di ‘distruggere la storia’”.

Major development in Super League case. A new judge in the Madrid court has lifted the injunction imposed on UEFA by her predecessor, meaning UEFA if it still wants to can punish Real, Barca and Juve for attempting to in UEFA president’s words “destroy history”