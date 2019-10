TMW - La patata bollente di Pioli: il Milan non riesce a invertire la rotta

"Mi aspettavo di più. Abbiamo commesso errori troppo importanti per la squadra che siamo. Non possiamo prendere un gol come il secondo subito stasera. Abbiamo pagato a caro prezzo le leggerezze, i numeri sono negativi". In poche frasi, Stefano Pioli ha racchiuso tutte le difficoltà del suo Milan, che dopo appena nove giornate vede già ridimensionate le ambizioni di un'intera stagione.

L'inizio peggiore possibile - I numeri, più che negativi, sono imbarazzanti. Dieci punti conquistati (sette contro le neo promosse e tre col Genoa), sette lunghezze dalla zona Champions e cinque dall'Europa League nonostante un calendario favorevole, tre soli di vantaggio sulla terzultima. Quinto peggior attacco della Serie A, due scontri diretti su due persi e un trittico (Lazio-Juve-Napoli) pericolosissimo in arrivo dopo la sfida infrasettimanale con la SPAL. A fine novembre, se i rossoneri non dovessero invertire la marcia, la situazione potrebbe diventare davvero preoccupante.

Deficit di attenzione e di personalità - È un Milan a cui continuano a mancare giocatori di spessore e forse è stato questo il grande errore dell'ultima campagna acquisti. Lucas Biglia ha una straordinaria esperienza, ma fisicamente non è più quello di qualche anno fa e in campo non riesce a trascinare i compagni. Così, gli unici a salvarsi sono Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez e Calhanoglu, mentre l'attacco continua a far fatica. Le difficoltà in fase di costruzione sono evidenti: Pioli ha liberato il terzino francese con buoni risultati, ma deve fare i conti con l'involuzione di Suso e con il dualismo tra Piatek e Leao difficile da gestire. Il 4-3-3, così, non funziona ed espone troppo il Diavolo in fase difensiva. Disattenzioni e regali sono all'ordine del giorno e stanno punendo il Milan anche oltre i propri demeriti. Il tecnico di Parma dovrà lavorare soprattutto su questi aspetti, se vorrà provare a recuperare terreno.