TMW - Milan, giovedì contro il Bodo/Glimt a San Siro. Norvegesi dominatori in patria

Battuto lo Shamrock Rovers, è tempo di pensare al prossimo avversario. Il Milan affronterà il Bodø/Glimt e lo farà a San Siro. I norvegesi hanno eliminato in serata i lituani dello Zalgiris Vilnius mentre in patria sono saldamente al comando della classifica, con un vantaggio di 13 punti sul Molde e una media gol spaventosa: 3.65 (62 reti segnate in 17 partite).

I norvegesi hanno già affrontato in passato squadre italiane, sebbene si parli di tempi piuttosto lontani: l'ultima volta nella defunta Coppa delle Coppe 1994/95 quando gli scandinavi misero paura alla Sampdoria, vincendo 3-2 in casa per poi cadere a Genova (2-0). Altri due precedenti, sempre in Coppa delle Coppe: 1976/77 contro il Napoli (doppia vittoria, 2-0 a Bodo e 1-0 al San Paolo) e 1978/79 contro l'Inter (5-0 nerazzurro a San Siro e 2-1 in Norvegia).

Il tridente, formato dai danesi Zinckernagel e Junker, più il norvegese Hauge (20 anni, da tenere d'occhio) rappresenta una vera e propria democrazia del gol con 35 reti complessive. Allenatore, da due anni, Kjetil Knudsen.