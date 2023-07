TMW - Non solo Kim: possibile trattativa tra Napoli e Bayern per Gravenberch

vedi letture

Il Napoli ha chiesto informazioni al Bayern Monaco per Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 acquistato dai bavaresi lo scorso anno dall'Ajax per 18,5 milioni di euro. A margine dei colloqui che ci sono stati nelle ultime settimane per Kim Min-Jae, che nelle prossime ore si trasferirà al club campione di Germania, gli azzurri hanno manifestato l'interesse per l'olandese originario del Suriname, ma l'ostacolo è rappresentato dall'ingaggio alto del calciatore.

La formula.

Per questo motivo è praticamente impossibile che Gravenberch possa arrivare in Italia a titolo definitivo, con il Napoli che oltre a risolvere questo problema devono comunque convincere il Bayern Monaco a cedere il centrocampista in prestito.