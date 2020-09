TMW Radio - Accardi: "Oggi il giocatore che sposta gli equilibri è Ibra"

Beppe Accardi, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sullo strapotere di Cristiano Ronaldo, facendo poi un confronto con Ibrahimovic: "Va data la palma d'oro come premio ai tecnici delle ultime due stagioni. Gestire la Juve con Ronaldo è impossibile. Prima di lui, i giocatori giocavano per la Juve, ora è cambiato il modo di pensare. In una logica di calcio organizzato è impossibile gestire Ronaldo. Oggi il giocatore che sa spostare davvero gli equilibri è Ibrahimovic".