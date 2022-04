TMW Radio - Birindelli: "Il Milan non ha fatto bene i calcoli su Ibrahimovic"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Birindelli, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic: “Per me il Milan non ha fatto bene i calcoli con Ibrahimovic. O comunque speravano nella crescita di altri e che fossero determinanti i gol di trequartisti o centrocampisti. Il sostituto di Ibrahimovic, Giroud, non è neanche lui giovanissimo: qualcosa di più potevano fare".