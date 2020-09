TMW RADIO - Bjelanovic: “Vedo il Milan tra le favorite a fare il salto di qualità verso la Champions”

L'ex attaccante Sasa Bjelanovic, oggi dirigente sportivo, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, dove ha parlato anche di Milan. "I rossoneri possono arrivare in Champions? Se proseguono come hanno terminato l'annata scorsa, la vedo tra le favorite a fare il salto di qualità verso la Champions. Li vedo più solidi e compatti".