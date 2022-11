TMW RADIO - Bonanni sul Milan: "Ha sbagliato una partita in un anno e mezzo. Maignan assenza pesantissima"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni, il quale ha commentato così la sconfitta del Milan contro il Torino:

Milan, Torino solo un incidente di percorso?

"Ha sbagliato una partita in un anno e mezzo. Nell'ultimo anno ha dimostrato di essere super-competitivo in Italia. Giocare contro il Torino non è semplice, non c'è stato un approccio semplice, vedi Leao che ha fallito due occasioni che poteva realizzare. Se perderà ancora allora si potrà dire qualcosa di diverso, ma sono convinto che da qui alla sosta non sbaglierà più".

Si fa sentire la mancanza di Maignan?

"E un'assenza pesantissima, sicuramente sì".