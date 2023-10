TMW Radio - Braglia: "Milan più da campionato. Ma se fa risultato a Dortmund..."

vedi letture

Simone Braglia, ex portiere anche del Milan, ha parlato a TMW Radio nel pomeriggio di martedì e ha parlato così del Milan: "Dortmund è un ambiente caldo, la muraglia gialla un po' di timore lo mette, ma il Milan è in trans agonistica positiva. Dopo il derby, quello che ha confermato il potenziale della squadra è la reazione. Pioli ha detto che ha una rosa inferiore ad altre in termini numerici ma è un punto di forza, per l'armonia di squadra. Se fa risultato a Dortmund, per me può davvero arrivare fino in fondo.

Più da campionato o da Champions? Il campionato. La Champions vede rose qualitativamente molto più avanti. Ricordiamoci che il Milan è una delle più giovani come rosa"