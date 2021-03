TMW RADIO - Calori: "Il Milan sta facendo cose straordinarie mettendo un campione a fare da chioccia del gruppo"

L'allenatore Alessandro Calori è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Quanto pesa l'impossibilità di costruire cicli duraturi?

"Questo è un vezzo nostro, non si dà la possibilità di fare dei cicli di più anni. C'è una pressione continua che fa solo danni, perché in ogni ambito vince chi riesce piano piano a costruire qualcosa. Si è arrivato a mettere in discussione persino Allegri perché non piaceva il suo gioco... Ma di che parliamo? Le cose stanno così, dobbiamo trovare un modo di cambiare il pensiero con coraggio".

Così però forse un allenatore non riesce neanche a far crescere i giovani...

"Se ci fosse dietro un'idea, potresti farlo, ma spesso non c'è. Se su un ragazzo ci punti, ci investi e ci credi devi riuscire a trovargli lo spazio, o non avrà mai modo neanche di sbagliare, e di crescere. Ricordo Crespo che era con Ancelotti e non faceva gol, lui ci credette e poi è diventato Crespo. A breve penso succederà lo stesso con Vlahovic a Firenze: è arrivato Prandelli e l'ha fatto titolare. Avere la fiducia di un allenatore per un ragazzo è fondamentale. Devi trovare il binomio giusto, ma con i giovani hai anche le plusvalenze che danno risorse alla società. Io sono cresciuto all'Udinese, club che l'ha sempre fatto e spesso anche da mosca bianca. Lì sapevano aspettare, c'era un'idea di fare calcio. Penso anche al Milan adesso, che sta facendo cose straordinarie: hanno messo un campione a fare da chioccia a un gruppo, e c'è Pioli che sta facendo un lavoro straordinario da un anno e mezzo. Questo significa creare il gruppo".