TMW Radio - De Paola: "Io non capisco il perché di certe parole di Fonseca, perché, al di là del fatto che per me il fallo su Theo non ci fosse, alla fine la gara era tornata sull’1-1”

Il direttore Paolo De Paola ha parlato dei temi di giornata a TMW Radio, durante L’Editoriale.

Si aspetta qualche critica per il Napoli?

“Saranno tutti contenti se questa squadra arriverà quarta, giusto? È un percorso eccezionale, non vedo il perché di alcune critiche no? Io non capisco il perché bisogna nascondersi così, fare discorsi controproducenti e mortificare le seconde linee. Ieri si sono viste le lacune del gioco del Napoli. In più c’è stata una lezione anche per tutti i grandi portatori del lukakismo. In questi mesi è sembrato un reato parlare di Osimhen. Io vorrei ricordare che il Napoli è la squadra che ha fatto meglio dopo la Juventus in questo ultimo decennio. Dopo un mercato eccezionale, aver preso uno dei migliori allenatori al mondo, essere usciti dalla Coppa Italia e non avere le coppe europee, come si fa a dire che il Napoli non deve vincere lo scudetto?”.

Un punto su Atalanta e Milan dopo il big match?

“Per me l’Atalanta è la mina vagante del campionato, ma anche della Champions League. Veramente chapeau all’Atalanta. Qualunque cosa faccia da adesso in poi non verrà mai criticata per tutto ciò che è stato fatto anche in questa stagione. Questa credetemi è la miglior condizione per poter fare benissimo e sorprendere sia in campionato che in Europa. Per il Milan la lotta al campionato ormai è complicatissima. Per me comunque i rossoneri stanno vivendo su un malinteso, ossia su alcune gare che hanno significato tanto. Queste gare, come il derby e la vittoria a Madrid, hanno nascosto sotto al tappeto alcuni problemi. Io non capisco, poi, il perché di certe parole di Fonseca, perché, aldilà del fatto che per me il fallo su Theo non ci fosse, alla fine la gara era tornata sull’1-1”.