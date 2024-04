TMW Radio - De Paola sul VAR: "Grande aiuto, ma in Italia ci sono interpretazioni troppo diverse"

Nel corso del consueto appuntamento con L'Editoriale sulle frequenze di TMW Radio, Paolo De Paola è intervenuto parlando di VAR mostrandosi essere particolarmente critico nei confronti di come questa tecnologia viene utilizzata in Italia. Queste le sue dichiarazioni.

Come giudica i due gol annullati per fuorigioco a Chukwueze?

“È una battaglia che dobbiamo portare avanti, non solo la luce sul fuorigioco ma anche i falli di mano in area di rigore. Lapadula aveva visto dove stava andando il pallone e il movimento del braccio è stato evidente. O si puniscono tutti i falli di mano, o si cambia. Il VAR è un grandissimo aiuto per il calcio, ma le interpretazioni così diverse le vediamo solo in Italia”.