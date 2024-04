TMW RADIO - Di Gennaro: "Stasera al Milan serve orgoglio, ma serviva anche giovedì..."

Nel corso del consueto appuntamento sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'Maracanà', l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Genanro è intervenuto sui più caldi temi relativi alla giornata di Serie A soffermandosi sul derby di questa sera fra Milan ed Inter. Queste le sue dichiarazioni.

Derby Milan-Inter che vale tanto. Che ne pensa?

"Credo che stasera sia un'occasione unica per l'Inter. Sono partite che si preparano anche in maniera facile, ma dall'altra parte sento dimesso Pioli. E' uscito dall'Europa senza mordente, qualcuno anche indolente ho visto. Al di là che sia un ciclo chiuso, bisogna anche riconoscere a Pioli il percorso fatto. Stasera serve orgoglio, ma serviva anche giovedì. Hanno dimostrato ancora una volta che in difesa patiscono troppo quest'anno. Io credo che il discorso scudetto si possa chiudere davvero".