TMW Radio - Di Gennaro sulla crisi del Milan: "Sono sorpreso, rischia il quarto posto"

© foto di Federico De Luca

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Antonio Di Gennaro, il quale ha parlato così della crisi del Milan dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo:

Subito un primo commento a caldo?

"Bella partita ma ho visto un Milan irriconoscibile, non pensavo fosse a questo livello".

Come ne può uscire?

"Non lo so, ho visto un atteggiamento come quello di questi anni. Sono stato sorpreso. Rischia seriamente il quarto posto. Il Sassuolo in crisi ha dominato e poteva fare anche altri gol. Ho visto una fase difensiva e giocatori irriconoscibili. Vuol dire che c'è qualcosa che a livello mentale non va, deve essere successo qualcosa. E' cominciato tutto con la Roma".

Pioli ha perso il controllo del Milan?

"Ieri mi ha dato questa impressione. Ha preso gol con una fase difensiva che non è da Milan".